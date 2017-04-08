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В мире

СМИ: в Стокгольме после теракта пропала девочка

Сюжет:
Теракт в Стокгольме (65)
13:5508.04.2017
(обновлено: 13:58 08.04.2017)
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Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Девочка одиннадцати лет не пришла домой в пятницу после теракта, совершенного в центре Стокгольма и в результате которого погибли четыре человека, пишет шведская газета Expressen.

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Claudio Bresciani
Полиция считает одного из задержанных исполнителем теракта в Стокгольме

"Никто не знает ничего. Она просто исчезла", — сообщили изданию родственники девочки.

В полиции изданию не смогли подтвердить данные о том, имеются ли у них сообщения о пропавшей девочке.

В больнице, по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, находятся 10 человек. Шестеро, из них один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое. Не сообщается, искала ли семья пропавшую девочку в больнице или обращалась ли в полицию. По словам членов семьи девочки, место теракта является обычной для нее дорогой из и в школу. Сообщается, что раньше она никогда не пропадала.

В пятницу грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки.

Перекрытый Стокгольм: теракт в центре шведской столицы
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Magnus Strom
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Noella Johansson
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Место наезда грузовика на толпу в Стокгольме. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ TT News Agency/Andreas Schyman
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Noella Johansson
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
Скорая помощь на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Per Haljestam
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Место наезда грузовика на толпу в Стокгольме. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Andreas Schyman
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступает с заявлением после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан в Стокгольме. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ TT News Agency/Thomas Johansson
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Magnus Strom
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
Полицейский на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Daniel Dikson
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.
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