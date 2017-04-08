СМИ: в Стокгольме после теракта пропала девочка
13:5508.04.2017
(обновлено: 13:58 08.04.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Девочка одиннадцати лет не пришла домой в пятницу после теракта, совершенного в центре Стокгольма и в результате которого погибли четыре человека, пишет шведская газета Expressen.
"Никто не знает ничего. Она просто исчезла", — сообщили изданию родственники девочки.
В полиции изданию не смогли подтвердить данные о том, имеются ли у них сообщения о пропавшей девочке.
В больнице, по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, находятся 10 человек. Шестеро, из них один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое. Не сообщается, искала ли семья пропавшую девочку в больнице или обращалась ли в полицию. По словам членов семьи девочки, место теракта является обычной для нее дорогой из и в школу. Сообщается, что раньше она никогда не пропадала.
В пятницу грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.