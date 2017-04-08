СМИ: в Стокгольме после теракта пропала девочка

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Девочка одиннадцати лет не пришла домой в пятницу после теракта, совершенного в центре Стокгольма и в результате которого погибли четыре человека, пишет шведская газета Expressen.

"Никто не знает ничего. Она просто исчезла", — сообщили изданию родственники девочки.

В полиции изданию не смогли подтвердить данные о том, имеются ли у них сообщения о пропавшей девочке.

В больнице, по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, находятся 10 человек. Шестеро, из них один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое. Не сообщается, искала ли семья пропавшую девочку в больнице или обращалась ли в полицию. По словам членов семьи девочки, место теракта является обычной для нее дорогой из и в школу. Сообщается, что раньше она никогда не пропадала.

В пятницу грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки.