Минобороны ДНР утверждает, что ВСУ перебросили в Донбасс минометные расчеты

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбасс дополнительные минометные расчеты, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Нами отмечены факты стягивания противником дополнительных минометных расчетов к линии соприкосновения в районах Авдеевки, Опытного, Песков, Каменки и Водяного", — сказал Басурин.
Также, по его словам, в Мариуполь прибыл исламский батальон численностью до 500 человек.
"Задачами батальона является охрана складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также взятие под контроль порта Мариуполь, который стал перевалочной базой осуществления незаконной торговли вооружения, в том числе химических боеприпасов, со странами Ближнего Востока", — добавил Басурин.