Кронпринцесса Виктория возложила цветы на месте жертв теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Кронпринцесса Швеции Виктория с супругом принцем Даниэлем посетила центр Стокгольма, где накануне грузовик совершил наезд на людей, и возложила цветы, прямую трансляцию с места происшествия ведет шведская газета Aftonbladet.

"Чувствую глубокую скорбь, пустоту. Одновременно, есть ощущение силы. Общество показало свою силу, что шведское общество построено на общности", — сказала собравшимся на месте журналистам кронпринцесса, сдерживая слезы.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже оставили больницу.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика. По сообщениям СМИ, задержанному 39 лет и он из Узбекистана.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.