Полиция Швеции не подтвердила нахождение взрывчатки на месте теракта
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма не стала официально подтверждать данные о том, что при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре Стокгольма, была обнаружена сумка со взрывчаткой, сообщает шведское телевидение SVT.
Об обнаружении такой сумки шведскому телевидению сообщили в субботу сразу несколько источников в полиции.
По данным телевидения, в сумке найдено изготовленное в домашних условиях взрывное устройство, которое не взорвалось во время теракта.
"Полиция не стала официально подтверждать эти данные", — сообщает шведское телевидение.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек. Полиция в пятницу вечером задержала подозреваемого. Не исключается, что именно он и был водителем грузовика. По сообщениям СМИ, задержанному 39 лет и он из Узбекистана.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.