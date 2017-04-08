В США прошли митинги против авиаудара США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке и других городах сотни американцев вышли на акции протеста против авиаударов США по Сирии, сообщает Daily News New York.

Так, в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower, принадлежащему президенту США Дональду Трампу, а также на площади Юнион-сквер.

crowd gathered in Union Square NYC to protest war in Syria pic.twitter.com/GKjWBssCq6 — marisa kabas (@MarisaKabas) 7 апреля 2017 г.

​​В руках протестующие держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну в Сирии!". Люди скандировали антивоенные лозунги и протестовали против американского империализма.