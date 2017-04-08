В США прошли митинги против авиаудара США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Нью-Йорке и других городах сотни американцев вышли на акции протеста против авиаударов США по Сирии, сообщает Daily News New York.
Так, в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower, принадлежащему президенту США Дональду Трампу, а также на площади Юнион-сквер.
crowd gathered in Union Square NYC to protest war in Syria pic.twitter.com/GKjWBssCq6— marisa kabas (@MarisaKabas) 7 апреля 2017 г.
В руках протестующие держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну в Сирии!". Люди скандировали антивоенные лозунги и протестовали против американского империализма.
"Out of Syria, out of Iraq, out of Palestine don't come back" @ NYC #handsoffsyria action pic.twitter.com/erVLNUfjfr— erin (@erinacorbett) 8 апреля 2017 г.
"Интервенции США никогда не приносили мир и демократию в другие страны", — приводит издание слова одного из протестующих.
Митинг на Юнион-сквер закончился столкновением с полицией города и задержанием нескольких протестующих. Акции были организованы активистами антивоенных групп ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) Coalition и International Action Center.
Раннее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб и 200 раненых.
Президент США Дональд Трамп возложил вину за предполагаемую химическую атаку на главу Сирии Башара Асада и приказал нанести авиаудары по сирийской военной базе в провинции Хомс. Президент России Владимир Путин осудил военную акцию США, охарактеризовав ее как "акт агрессии".