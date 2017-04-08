Трамп посетит Китай в течение этого года

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Президент США Дональд Трамп посетит Китай в течение 2017 года, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде.

"Стороны согласовали план контактов двух стран на высоком уровне. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент Трамп в течение этого года совершит государственный визит в Китай", — приводит МИД КНР слова Ван И.

По его словам, благодаря совместными усилиям сторон при подготовке визита Си Цзиньпина, в ходе визита были достигнуты значительные результаты.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американский лидер принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.