КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Радикалы покинули здание Россотрудничества в Киеве, после чего сотрудники смогли попасть в здание, однако запланированные на субботу мероприятия пришлось отменить, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества, который находится на месте событий.

В субботу с утра радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, несколько десятков радикалов препятствовали доступу в здание его сотрудников и посетителей. В связи с блокированием пришлось отменить запланированный на субботу "тотальный диктант".

"Ничего сейчас не происходит. Они сейчас ушли, но мы вынуждены были отменить все мероприятия на сегодня. Обстановка сейчас спокойная", — сказал сотрудник Россотрудничества.

По его словам, на месте за порядком следила полиция, но она уже также уехала.

"На данный момент сотрудники смогли зайти", — добавил он.

Также, по его словам, руководство Россотрудничества будет решать, будет ли подано заявление по этому поводу в полицию.