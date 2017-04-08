МВД Финляндии заявило, что страна не застрахована от терактов

МУРМАНСК, 8 апр – РИА Новости. Глава МВД Финляндии Паула Рисикко призналась, что Финляндия не застрахована от теракта подобного тому, что произошел в Стокгольме в пятницу, и готова оказать помощь Швеции в расследовании, сообщает портал телекомпании Yle.
По ее словам, финские власти всю ночь поддерживали связь со шведскими коллегами и готовы направить в Швецию сотрудника полиции безопасности, если такая просьба поступит.
"По имеющейся на данный момент информации, ничто не свидетельствует о том, что теракт каким-то образом связан с Финляндией. О мотивах преступления и возможных соучастниках пока подробных данных нет. Думаю, что уже завтра у нас будет значительно больше информации", — отметила Рисикко в интервью новостной службе Yle.
Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.