МВД Финляндии заявило, что страна не застрахована от терактов

МУРМАНСК, 8 апр – РИА Новости. Глава МВД Финляндии Паула Рисикко призналась, что Финляндия не застрахована от теракта подобного тому, что произошел в Стокгольме в пятницу, и готова оказать помощь Швеции в расследовании, сообщает портал телекомпании Yle.

"Очень хотелось бы сказать, что здесь такого произойти не может, но Финляндия не застрахована. Такие теракты направлены на то, чтобы подорвать структуру и дееспособность общества всеобщего благоденствия. Насилию нельзя давать власть над обществом", — сказала Рисикко.

По ее словам, финские власти всю ночь поддерживали связь со шведскими коллегами и готовы направить в Швецию сотрудника полиции безопасности, если такая просьба поступит.

"По имеющейся на данный момент информации, ничто не свидетельствует о том, что теракт каким-то образом связан с Финляндией. О мотивах преступления и возможных соучастниках пока подробных данных нет. Думаю, что уже завтра у нас будет значительно больше информации", — отметила Рисикко в интервью новостной службе Yle.

Глава МВД республики также выразила надежду на то, чтобы готовящиеся новые законы о гражданской разведке были приняты уже нынешним парламентским созывом. Новый закон предоставил бы полиции лучшие возможности для сбора информации, например, с помощью разветвленной разведки в сети. Принятие таких законов потребовало бы внесение поправок в Конституцию, то есть, в пользу законопроектов должно проголосовать 5/6 парламента.

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.