Радикалы заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Радикалы из партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в субботу с утра заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Олег Гришин.

"Порядка 20 представителей "Национального корпуса" заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве и препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей", – сообщил пресс-секретарь.

Из-за этого Россотрудничество было вынуждено отменить "Тотальный диктант" — эта акция по проверке грамотности, тексты для которой специально готовят готовят ведущие русскоязычные писатели, проходит в субботу по всему миру.

Ранее радикалы из "Национального корпуса" не раз устраивали антироссийские акции по всей Украине. В середине марта они заблокировали работу отделений российских банков на Украине — заливали пеной банкоматы, замуровывали офис "дочки" Сбербанка в Киеве, а с 10 апреля пообещали начать полную блокаду российских банков.