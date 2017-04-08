В Стокгольме приспустили флаги в память о жертвах теракта
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Флаги приспущены в Стокгольме на зданиях госучреждений и многих других организаций в память о тех, кто стал жертвами наезда грузовика в центре города накануне, сообщает шведское телевидение SVT.
Сообщается также, что решение приспустить флаги в субботу приняли и власти других регионов Швеции.
Люди несут к месту происшествия в центре Стокгольма цветы. Однако какого-либо определенного места для их возложения пока нет, поэтому цветы лежат во многих местах вдоль оцепления полицейских, сообщает шведское телевидение.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже оставили больницу.
Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.