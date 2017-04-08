В Стокгольме приспустили флаги в память о жертвах теракта

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Флаги приспущены в Стокгольме на зданиях госучреждений и многих других организаций в память о тех, кто стал жертвами наезда грузовика в центре города накануне, сообщает шведское телевидение SVT.

Сообщается также, что решение приспустить флаги в субботу приняли и власти других регионов Швеции.

Люди несут к месту происшествия в центре Стокгольма цветы. Однако какого-либо определенного места для их возложения пока нет, поэтому цветы лежат во многих местах вдоль оцепления полицейских, сообщает шведское телевидение.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже оставили больницу.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика.