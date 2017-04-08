В столице Эквадора сотни людей вышли на улицы в поддержку Лассо

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сотни людей устроили манифестацию в эквадорской столице Кито в знак поддержки проигравшего на президентских выборах кандидата от правых сил Гильермо Лассо, потребовавшего пересчета голосов, передает агентство EFE.

Ранее сообщалось, что избирательные власти Эквадора начали частичный пересчет голосов на состоявшемся 2 апреля втором туре выборов президента страны. Всего представлено девять протестов на результаты выборов в пяти провинциях страны — Чимборасо, Имбабура, Пичинча, Котопакси и Карчи.

По данным агентства, манифестанты собрались на центральной площади столицы и стали скандировать: "мошенничество", "долой Корреа", а также крылатую фразу "Пока мы едины, мы непобедимы".

Национальный избирательный совет Эквадора во вторник официально объявил о победе кандидата от правящих левоцентристских сил Ленина Морено с 51,14% голосов во втором туре выборов президента страны. Его соперник, кандидат от правых Гильермо Лассо получил 48,86%. Лассо после выборов заявил о несогласии с их итогами и потребовал пересчета бюллетеней.