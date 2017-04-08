В Стокгольме в районе наезда грузовика на людей сохраняют оцепление
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Оцепление, установленное в районе наезда грузовика на людей в центральном Стокгольме, будет сохраняться для продолжения расследования инцидента, сообщил Радио Швеции представитель городской полиции Ларс Бистрем.
"Мы оставляем ограждения, ведется интенсивное расследование", — сказал он.
Сообщается также, что остановленное в пятницу движение поездов в и из центрального железнодорожного вокзала Стокгольма было возобновлено в субботу рано утром.
Полиция безопасности SÄPO сообщила ранее в пятницу вечером, что произошедшее в Стокгольме не является поводом для повышения уровня террористической угрозы. В сообщении для прессы отмечается, что "террористическая угроза остается на третьем уровне по пятибальной шкале, что означает повышенную угрозу".
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
В результате наезда грузовика погибли четыре человека, ещё 15 человек получили травмы разной степени тяжести, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже покинули больницу.
Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.