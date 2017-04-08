В Стокгольме в районе наезда грузовика на людей сохраняют оцепление

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Оцепление, установленное в районе наезда грузовика на людей в центральном Стокгольме, будет сохраняться для продолжения расследования инцидента, сообщил Радио Швеции представитель городской полиции Ларс Бистрем.

"Мы оставляем ограждения, ведется интенсивное расследование", — сказал он.

Сообщается также, что остановленное в пятницу движение поездов в и из центрального железнодорожного вокзала Стокгольма было возобновлено в субботу рано утром.

Полиция безопасности SÄPO сообщила ранее в пятницу вечером, что произошедшее в Стокгольме не является поводом для повышения уровня террористической угрозы. В сообщении для прессы отмечается, что "террористическая угроза остается на третьем уровне по пятибальной шкале, что означает повышенную угрозу".

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, ещё 15 человек получили травмы разной степени тяжести, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже покинули больницу.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика.