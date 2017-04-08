Баскские сепаратисты во Франции сообщили полиции о 12 арсеналах с оружием

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Террористическая баскская группировка ЭТА предоставила французским правоохранителям список из 12 тайников с оружием на юго-западе Франции в рамках односторонней инициативы по разоружению, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Арсеналы с оружием находятся в нескольких департаментах — Жер, Атлантические Пиренеи и Верхние Пиренеи, сообщили источники.

В ночь с четверга на пятницу ЭТА передала "Би-би-си" заявление, в котором заявила, что "уже является разоружившейся организацией, поскольку сейчас оружие и взрывчатые вещества, которые были под ее контролем, находятся в руках гражданского общества". В заявлении также подтверждается, что окончательная точка в процессе разоружения будет поставлена в субботу в Байонне, где соберутся "тысячи человек… в поддержку разоружения".

Накануне Национальный суд Испании передал французской стороне судебное поручение предоставить информацию об арсеналах, если какое-либо оружие из тайников использовалось в ходе преступлений, которые расследуются в Испании.

Жан-Ноэль Эчеверри, один из представителей "миротворцев", которого до этого задерживали пять раз за связи с ЭТА, заявил 17 марта французской газете Le Monde, что баскская организация собирается передать французской стороне остающееся в ее руках оружие до вечера 8 апреля. Испанские власти в ответ заявили, что баскские террористы должны не только полностью разоружиться, но и объявить о самороспуске.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.