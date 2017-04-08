Лидер республиканцев в Сенате готов поддержать новые санкции против России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать введение новых санкций против России, передает The Hill.

"Если они (Белый дом — ред.) посчитают, что нужны дополнительные санкции, или у нас (в Конгрессе — ред.) будет что-то, что поддержат обе партии, то я открыт для этого", — заявил сенатор в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Москвы из-за ситуации в Сирии.

Макконнелл добавил, что намерен обсудить вопрос с председателем сенатского комитета по международным делам Бобом Коркером.

"Я полагаю, достаточно хорошо, что администрация не снимала действующих санкций. Русские нам не друзья. Я думаю, что они раз за разом показывают это", — сказал республиканец.

США и другие страны ввели против России санкции из-за разногласий по Украине, Москва ответила своими контрмерами.