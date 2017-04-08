Полиция считает одного из задержанных исполнителем теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчина, задержанный полицией в пятницу вечером после наезда грузовика на пешеходов, как сообщила в субботу утром прокуратура Швеции, возможно, был водителем грузовика и подозревается в совершении террористического преступления.

"Да, насколько я понимаю, человек, который сейчас задержан, по всей вероятности был водителем", — сказал Радио Швеции представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

Мужчину задержали в пятницу вечером и продлили его задержание в субботу утром по решению прокуратуры.

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.