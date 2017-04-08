Шесть пострадавших после наезда грузовика в Стокгольме покинули больницу
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Шесть человек, госпитализированные после наезда грузовика в центральном Стокгольме в пятницу во второй половине дня, покинули больницу. Об этом сообщает Радио Швеции со ссылкой на данные из администрации Стокгольма.
"Шестеро из пострадавших, которые находились в больнице после атаки, смогли уехать домой. В больнице продолжают находиться девять человек, из которых восемь взрослых и один ребенок", — сообщили радио в администрации.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять пострадавших в тяжелом состоянии.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.