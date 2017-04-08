Шесть пострадавших после наезда грузовика в Стокгольме покинули больницу

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Шесть человек, госпитализированные после наезда грузовика в центральном Стокгольме в пятницу во второй половине дня, покинули больницу. Об этом сообщает Радио Швеции со ссылкой на данные из администрации Стокгольма.

"Шестеро из пострадавших, которые находились в больнице после атаки, смогли уехать домой. В больнице продолжают находиться девять человек, из которых восемь взрослых и один ребенок", — сообщили радио в администрации.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять пострадавших в тяжелом состоянии.