Советник Трампа опровергла данные о масштабных перестановках в Белом доме

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Советник президента США Келлиэнн Конуэй назвала информацию о готовящихся масштабных перестановках в Белом доме "слухами", которые "отвлекают от достигнутых президентом успехов".

"Я не слышала ничего, кроме слухов, намеков и сообщений прессы, которые заставят любого из нас поверить в то, что Дональд Трамп и без этой перестановки является разрушителем", — заявила советник в интервью телеканалу Fox News.

Она также подчеркнула, что не стоит забывать о том, что Трамп "ценит разнообразие" и окружает себя людьми с различными взглядами. "Он любит, когда все спорят", — отметила Конуэй.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что Трамп планирует осуществить серьезные кадровые перестановки в Белом доме. По данным издания, Трамп раздумывает о том, стоит ли оставлять на своем посту главу аппарата Белого дома Ринса Прибаса. Как сообщается, он уже консультировался насчет его работы и попросил подновить список возможных кандидатов для его замены.

По словам одного из источников издания, Трамп "рассматривает различные имена вместе со своими друзьями". Еще одним кандидатом на увольнение, по информации источников, может стать советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Это может быть вызвано его конфликтом с зятем и по совместительству советником главы государства Джаредом Кушнером.