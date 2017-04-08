В Мьянме не менее 20 человек погибли из-за столкновения лодки и баржи

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате столкновения пассажирского судна с баржей на западе Мьянмы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"В общей сложности 16 женщин и четыре мужчины погибли сегодня в результате инцидента", — цитирует агентство слова представителя местного депутата Аунг Тху Хтве (Aung Thu Htwe). По его словам, еще девять человек числятся пропавшими. Порядка 30 пассажиров удалось спасти, отметил он.

По информации агентства, всего в лодке находились 80 пассажиров. Инцидент произошел ночью в портовом городе Патейн. Как сообщается, поиски пропавших возобновятся утром.

По данным СМИ, пассажиры судна возвращались со свадебной церемонии.