Трамп выразил поддержку политике Сеула в отношении КНДР

ТОКИО, 8 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент США Дональд Трамп по телефону информировал в субботу премьера Южной Кореи Хван Гё Ана о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил поддержку курсу Сеула в отношении КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап.

"Всегда поддерживаем политику Республики Корея в отношении Севера", — приводит агентство слова Трампа в изложении Хван Гё Ана.

Премьер, временно исполняющий обязанности главы государства вместо отправленной в отставку экс-президента Пак Кын Хе, сообщил, что Трамп обсуждал с Си Цзиньпином возможную реакцию на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна. Президент США также изложил американскую позицию по размещению в Южной Корее новейшей системы заатмосферного перехвата ракет THAAD, которая вызывает тревогу в Китае.