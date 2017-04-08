В Гонконге изъяли крупнейшую за 10 лет партию марихуаны на $3,9 млн

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция специального административного района КНР Гонконг изъяла крупнейшую за 10 лет партию марихуаны стоимостью 30 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,86 миллиона долларов США), сообщает местная радиостанция RTHK.
По данным газеты South China Morning Post, среди задержанных трое гонконгцев и гражданка Индонезии.
В ходе рейда стражи порядка изъяли в обшей сложности 1,3 тысячи растений. По данным полиции, марихуана выращивалась для потребителей на территории Гонконга.