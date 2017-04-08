Бывшего вице-губернатора китайской провинции исключили из партии

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянсу Ли Юньфэн, подозреваемый в коррупции, исключен из рядов коммунистической партии Китая и отстранен от госслужбы, сообщила в субботу Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (КПК).

В ходе внутрипартийного расследования было установлено, что Ли Юньфэн нарушил правила компартии Китая, использовал общественные средства в личных целях. Его незаконно нажитое имущество будет конфисковано. Дело чиновника передано в судебные органы.

Он был отстранен от должности вице-губернатора провинции Цзянсу в июне 2016 года.

Центральная комиссия по проверке дисциплины — важный орган Компартии, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в судебный орган.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.