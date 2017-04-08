В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа, сообщило в пятницу национальное управление по рискам катастроф.
Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.
В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.