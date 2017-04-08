В Тунисе диджея осудили за ремикс с призывом на мусульманскую молитву

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Суд в Тунисе приговорил британского диджея Dax J к году тюремного заключения за использование призыва на молитву для мусульман в своих ремиксах, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя суда.

По данным газеты, представитель суда сказал, что диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.

Как сообщается, ночной клуб, в котором прозвучал данный ремикс, был закрыт после инцидента. Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit. Организаторы мероприятия позднее принесли свои извинения за произошедшее, однако подчеркнули, что не несут ответственности за исполняемые композиции.

"Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства", — цитирует издание слова главы города Набуль Мнауара Кертани (Mnaouar Ouertani).

По информации издания, сам Dax J также принес извинения за свое поведение. "Я приношу свои искренние извинения всем, кого я мог оскорбить музыкой, которую я и я исполнил на фестивале Orbit в пятницу в Тунисе. Я не хотел никого расстроить или оскорбить", — цитирует газета его слова.

Издание называет маловероятным то, что проживающий в Берлине музыкант в итоге все-таки окажется в тунисской тюрьме.