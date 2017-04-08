Двух сотрудников ВС США уволили после публикации фото обнаженных коллег

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Двое американских военнослужащих уволены, в отношении еще более 20 идет расследование в связи со скандалом с размещением фото обнаженных женщин-пехотинцев на сайте в интернете, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Все действия в социальных сетях, которые порочат женщин из морской пехоты или любого морского пехотинца не являются примером хорошего порядка и дисциплины, и сейчас идет судебный процесс, чтобы доказать это", — цитирует агентство слова генерала ВМС США Гленна Уолтерса.
Ранее сообщалось, что Пентагон изучает сообщения о публикации американскими военнослужащими фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США в социальной сети Facebook. Фотографии были опубликованы на странице под названием "Сплоченные морпехи" (United Marines), в группе состоят мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, заявил, что американские военнослужащие, связанные с публикациями фотографий обнаженных коллег, виновны в "вопиющем нарушении фундаментальных ценностей" и пообещал провести полное расследование инцидента.