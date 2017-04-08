Двух сотрудников ВС США уволили после публикации фото обнаженных коллег

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Двое американских военнослужащих уволены, в отношении еще более 20 идет расследование в связи со скандалом с размещением фото обнаженных женщин-пехотинцев на сайте в интернете, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, двое уволенных сотрудников американских ВС оставили негативные комментарии под фото одной из женщин. Как сообщается, данное административное наказание стало первым после начала расследования.

"Все действия в социальных сетях, которые порочат женщин из морской пехоты или любого морского пехотинца не являются примером хорошего порядка и дисциплины, и сейчас идет судебный процесс, чтобы доказать это", — цитирует агентство слова генерала ВМС США Гленна Уолтерса.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает сообщения о публикации американскими военнослужащими фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США в социальной сети Facebook. Фотографии были опубликованы на странице под названием "Сплоченные морпехи" (United Marines), в группе состоят мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, заявил, что американские военнослужащие, связанные с публикациями фотографий обнаженных коллег, виновны в "вопиющем нарушении фундаментальных ценностей" и пообещал провести полное расследование инцидента.