США призвали Россию разобраться в ситуации с задержанием геев в Чечне

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями о проблемах гомосексуалистов на Северной Кавказе и призвал российское руководство выступить против этого и наказать виновных, соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.
"Мы выражаем нарастающую озабоченность в связи с ситуацией в Чечне, откуда поступают многочисленные и заслуживающие доверия сообщения о задержании по меньшей мере ста мужчин из-за их сексуальной ориентации", — заявил исполняющий обязанности представителя госдепартамента Марк Тонер.
"Мы категорически осуждаем преследование людей на основании их сексуальной ориентации или на других основаниях", — отмечаю в Вашингтоне.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.