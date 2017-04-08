США призвали Россию разобраться в ситуации с задержанием геев в Чечне

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями о проблемах гомосексуалистов на Северной Кавказе и призвал российское руководство выступить против этого и наказать виновных, соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

В начале апреля в " Новой газете " появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли, сообщалось также о массовых похищениях. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Мы выражаем нарастающую озабоченность в связи с ситуацией в Чечне, откуда поступают многочисленные и заслуживающие доверия сообщения о задержании по меньшей мере ста мужчин из-за их сексуальной ориентации", — заявил исполняющий обязанности представителя госдепартамента Марк Тонер.

Госдепартамент призвал "федеральные власти России выступить против такой практики, обеспечить освобождение всех незаконно задержанных, провести независимое расследование поступающих сообщений и наказать виновных".

"Мы категорически осуждаем преследование людей на основании их сексуальной ориентации или на других основаниях", — отмечаю в Вашингтоне.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.