США заявили, что не признают предстоящие выборы президента Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Госдепартамент США заранее заявил о непризнании предстоящих в воскресенье в Южной Осетии президентских выборов и осудил решение о проведении референдума о переименовании республики.

"США осуждают решение о проведении 9 апреля референдума о переименовании закрепленного конституцией названия Южная Осетия на Республику Южная Осетия – Алания. Мы также осуждаем и не признаем результаты прошедших 12 и 26 марта выборов в Абхазии и запланированных на 9 апреля выборов в Южной Осетии", — говорится в заявлении исполняющего обязанности представителя госдепартамента Марка Тонера.

В Вашингтоне подчеркивают, что продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии и считают Абхазию и Южную Осетию ее территориями.

Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в воскресенье 9 апреля. В воскресенье также состоится референдум о переименовании Южной Осетии в Государство Алания.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Сейчас Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, считает их оккупированными территориями.