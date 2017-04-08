США заявили, что не признают предстоящие выборы президента Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Госдепартамент США заранее заявил о непризнании предстоящих в воскресенье в Южной Осетии президентских выборов и осудил решение о проведении референдума о переименовании республики.
В Вашингтоне подчеркивают, что продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии и считают Абхазию и Южную Осетию ее территориями.
В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Сейчас Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, считает их оккупированными территориями.