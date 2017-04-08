В Южной Осетии наступил день тишины накануне президентских выборов

ЦХИНВАЛ, 8 апр – РИА Новости. Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 9 апреля, вступил в силу в Южной Осетии в субботу.

Согласно Избирательному кодексу республики, 7 апреля в 24.00 (совпадает с мск) истек отведенный законом срок предвыборной агитации. За это время на местном телевидении между кандидатами прошли восемь раундов дебатов. Один из диспутов не состоялся, так как участники не смогли договориться о рассадке. Накануне прошли последние дебаты между кандидатами.

Как пояснили РИА Новости в ЦИК, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера останутся висеть на прежних местах. По словам председателя ЦИК Беллы Плиевой, избирательные комиссии будут готовиться к голосованию в обычном режиме.

В республику продолжают прибывать иностранные наблюдатели. В ЦИК получили аккредитацию уже более 80 наблюдателей – в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Бибилов занимает явно оппозиционную действующему президенту позицию, заявляя, что за прошедший срок тот не смог выполнить своих обещаний, Гаглоев же умеренно критикует власти страны. "Если Бибилов вообще отрицает все, что сделано властью, то Гаглоев говорит: "Кое-что сделано, но вот если бы мы были у власти, то можно было бы сделать больше", — пояснил РИА Новости замглавы администрации президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.

Всего будет открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей, при этом окончательные списки избирателей обещают составить только к вечеру субботы. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

В воскресенье также состоится референдум о переименовании Южной Осетии в Государство Алания.