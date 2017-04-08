Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции занимать госдолжности на 15 лет

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти запретили одному из основных лидеров венесуэльской оппозиции Энрике Каприлесу занимать должности в политических органах в течение 15 лет, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в постановлении суда говорится, что Каприлесу "запрещается занимать государственные должности в течение 15 лет".

Ранее Каприлес сообщил о лишении его политических прав для участия в выборах на срок 15 лет в своем микроблоге в Twitter.

Каприлес занимает также пост губернатора штата Миранда. Пока не понятно, может ли данное решение сказаться на его губернаторской работе. На последних выборах президента Венесуэлы именно Каприлес составил конкуренцию Николасу Мадуро, который выиграл их с минимальным преимуществом.