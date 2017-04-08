Варшава недовольна размещенными в Катыни данными о погибших красноармейцах

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Варшава недовольна размещенной в музейном комплексе Катынь под Смоленском информацией о погибших в плену красноармейцах, так как считает использованные данные недостоверными, говорится в заявлении МИД Польши.
Как рассказал Мягков, в уже открытой части новой экспозиции рассказывается, как за 20 месяцев Советско-польской войны в плену оказались около 157 тысяч красноармейцев и почему живыми оттуда вернулись не более 75 тысяч человек.
"Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняли размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919-1921 годах, умерших в плену в Польше", — говорится в сообщении.
При этом в сообщении МИД говорится о готовности Варшавы к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров между странами и устранить существующие. "Этому служат также наши усилия, направленные на возобновление работы польско-российской группы по сложным вопросам", — говорится в заявлении.