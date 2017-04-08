СМИ: мужчина, задержанный после теракта в Стокгольме, симпатизировал ИГ*
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Задержанный полицией мужчина, похожий на подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма, симпатизировал террористической организации "Исламское государство"*, пишет шведская газета Aftonbladet.
Мужчину задержали в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. Издание пишет, что на одежде мужчины обнаружили осколки стекла.
По словам источников газеты, задержанный проживает в Швеции, имеет гражданство Узбекистана.
При этом Aftonbladet связалась со знакомой мужчины, которая удивились услышанному и сказала, что не верит в данные газеты. "У него четверо детей и он работает в строительной сфере", — сказала собеседница издания. Она также рассказала, что мужчина никогда не говорил о политике или религии, и что единственное, о чем он говорил, это о работе и о том, как заработать больше денег, чтобы послать их домой семье.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.
По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.