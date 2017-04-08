Google выпустил собственную водку

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Варшавское подразделение Google совместно с польской студией дизайна Redkroft выпустило собственную водку в подарочной упаковке, сообщается на сайте компании, разработавшей проект упаковки.

"Идея связана с историей кампуса Google в Варшаве. На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира кампании, было сердцем водочного завода Koneser", — говорится на сайте Redkroft.

Водка, которая будет выпущена ограниченной партией, предназначена лишь для особых случаев. Упаковка создана вручную из картона высочайшего качества, шелкография выполнена в цветах бренда.