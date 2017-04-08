СМИ: в США по меньшей мере четыре человека погибли в авиакатастрофе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Орегон, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По данным FAA, самолет Piper PA46 потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в пяти милях (приблизительно в 8 километрах) от аэропорта Eugene в округе Лейн штата Орегон.

Как сообщается, в офис окружного шерифа поступил телефонный звонок о том, что самолет летит на низкой высоте, однако не сообщалось о технических неполадках.

По информации телеканала, погода была очень ветреная, однако точные причины крушения на данный момент не известны.