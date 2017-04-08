СМИ рассказали о возможном размещении США ядерного оружия в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединённых Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включат возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в разведке и Пентагоне.

Более того, телеканал утверждает, что в докладе есть вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Документ был подготовлен для Трампа в преддверие визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.

Как утверждает телеканал, эти два варианта могут быть использованы США лишь в том случае, если кооперация с Китаем по сдерживанию Северной Кореи не сложится. Если же взаимодействие наладится, то на Пхеньян предполагается воздействовать с помощью санкций и дипломатии.

Ранее общаясь с журналистами по итогам переговоров лидеров США и Китая, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.