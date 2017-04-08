Трамп выдвинул Хассетта на пост главы Совета экономических консультантов

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвигает кандидатуру Кевина Аллена Хассетта на пост главы Совета экономических консультантов, сообщает Белый дом в пятницу.

До января этого года председателем Совета был Джейсон Фурман. Новую кандидатуру должен одобрить сенат.

Хассетт является директором по исследованиям в области внутренней политики в Американском институте бизнеса, где он изучает воздействие налоговой политики на положение компаний и благосостояние граждан, уточняет ведомство.

Он также был экономическим советником республиканских кандидатов в президенты — Джона Маккейна, Джорджа Буша-младшего и Митта Ромни.

Совет экономических консультантов — группа академических экономистов при президенте США; часть системы исполнительной власти Соединенных Штатов.

Совет сформирован в 1946 году. Совместно с президентом, он оказывает определяющее воздействие на формирование экономической политики страны. В совет входят три экономиста.