В Эквадоре начали частичный пересчет голосов на президентских выборах

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Избирательные власти Эквадора начали частичный пересчет голосов на состоявшемся 2 апреля втором туре выборов президента страны, сообщает в пятницу национальный избирательный совет (НИС) страны.

По последним данным совета, после подсчета 99,97% голосов победу на выборах одержал кандидат от левоцентристских сил Ленин Морено, набравший 51,14% голосов. Его соперник, кандидат от правых Гильермо Лассо получил 48,86%. Лассо после выборов заявил о несогласии с их итогами и потребовал пересчета бюллетеней.

"Пересчет голосов начался в провинциях, которые представили свои возражения", — говорится в сообщении в официальном блоге НИС в Twitter.

Совет отмечает, что всего представлено девять протестов на результаты выборов в пяти провинциях страны — Чимборасо, Имбабура, Пичинча, Котопакси и Карчи.