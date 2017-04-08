В Эквадоре начали частичный пересчет голосов на президентских выборах

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Избирательные власти Эквадора начали частичный пересчет голосов на состоявшемся 2 апреля втором туре выборов президента страны, сообщает в пятницу национальный избирательный совет (НИС) страны.
"Пересчет голосов начался в провинциях, которые представили свои возражения", — говорится в сообщении в официальном блоге НИС в Twitter.
Совет отмечает, что всего представлено девять протестов на результаты выборов в пяти провинциях страны — Чимборасо, Имбабура, Пичинча, Котопакси и Карчи.