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В мире

Последняя герилья Европы: баскская ЭТА складывает оружие

09:0008.04.2017
(обновлено: 09:04 08.04.2017)
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Баскская террористическая организация ЭТА. Архивное фото
© AP Photo/ Gara via AP video

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Последняя вооруженная сепаратистская группировка Западной Европы — баскская ЭТА, что означает "Страна Басков и свобода", — 8 апреля сложила оружие, которое через руки посредников будет передано властям Франции и Испании. В течение почти шести десятилетий национал-радикалы вели борьбу за провозглашение независимости своего региона, не брезгуя ради этого террористическими средствами. В жертву несостоявшемуся самоопределению принесли жизни 800 человек — главным образом правоохранителей и сотрудников органов местного самоуправления. 

Последний террористический акт ЭТА состоялся в 2010 году, когда был застрелен полицейский. В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что независимость Страны Басков имеет "туманные перспективы", поскольку идея утратила поддержку большинства жителей региона.

Больше не любят ЭТА

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza
Премьер Испании потребовал от ЭТА самораспуститься
Свой путь группировка начинает в 1959 году и позиционирует себя как "антифашистское сопротивление" диктатуре Франсиско Франко. Тогда ЭТА действительно пользовалась популярностью: каудильо запрещал использование баскского языка, его политика была открыто репрессивной по отношению к баскам, многие из которых во время Гражданской войны в Испании воевали на стороне республиканцев. В 1973 году бойцы ЭТА совершили свою самую известную акцию — взорвали адмирала Луиса Бланко, который считался преемником испанского диктатора. 

После смерти Франко и либерализации общественной жизни боевики ЭТА утрачивают былую популярность и ореол борцов за свободу, взамен которого получают клеймо террористов. По мере развития демократических институтов Страна Басков приобрела все большую автономию, затронувшую в том числе сферу образования. В наши дни регион обладает собственным парламентом, правительством и полицией — только своего места в этих структурах власти радикальные националисты найти не смогли.

Моральный надлом ЭТА стал очевиден в 1997 году, когда террористическая организация в ответ на неисполнение своих требований (речь шла о широкомасштабной амнистии) расправилась с захваченным ею заложником — инструктором по вождению Мигелем Анхелем Бланко. В Испании, возмущенной убийством невиновного, состоялись массовые акции протеста. Волна негодования дала о себе знать и в Стране Басков. Участники ЭТА неожиданно для себя обнаружили, что не пользуются поддержкой в собственном доме.

Упадок национал-сепаратистской герильи в Пиренеях стал особенно ощутим в течение последнего десятилетия, последовавшего за поражением националистов на местных выборах 2009 года. Участники ЭТА столкнулись с тем, что привычный для них способ борьбы — террористический — перестает пользоваться поддержкой их соотечественников. Дмитрий Абзалов полагает, что свою роль в этом сыграло развитие туристической индустрии. Акты устрашения на этом фоне вошли в противоречие с интересами малого бизнеса, всерьез рассчитывающего на приток приезжих.

Нулевые стали для национал-радикалов временем уступок. Террористическая группировка время от времени заявляла о прекращении огня и совершила лишь несколько вылазок. В 2011 году ЭТА вновь объявила об одностороннем перемирии, которое соблюдается и по сей день.

Они все еще прячут оружие

Марш в поддержку заключенных из ЭТА в Бильбао. 14 января 2017 год
© AP Photo/ Alvaro Barrientos
Десятки тысяч жителей Бильбао вышли на марш в поддержку заключенных из ЭТА
Решение о прекращении вооруженной борьбы (что не означает, впрочем, автоматического роспуска ЭТА) было принято при посредничестве гуманитарных организаций, сочувствующих левым. В соответствии с разработанным планом, национал-террористы передадут благотворителям адреса схронов с оружием, содержащих 55 пистолетов и 2500 килограммов взрывчатых веществ. Получив информацию, посредники поставят в известность государственные органы Франции и Испании. Одновременно, 8 апреля, во французской Байонне состоится праздник — День разоружения, в ходе которого будут показаны документальные фильмы и состоится концерт за дело мира.

Испанские СМИ, впрочем, сомневаются, что ЭТА обязательно передаст посредникам все имеющееся у нее оружие. Взаимному доверию не способствует и то, что баскские сепаратисты готовы иметь дело прежде всего с французскими властями. Испания, более всего пострадавшая от террора ЭТА, остается в стороне от Дня разоружения.

Потому испанская пресса, как правоцентристская, так и левоцентристская, встретила новость о разоружении ЭТА без воодушевления. "Многие интеллектуалы и участники ассоциаций жертв террора подписали манифест, в котором требуют, чтобы ЭТА завершила свое существование не в обстановке безнаказанности, но в соответствии с законом — представ перед правосудием. Эти люди требуют от властей ясного ответа, чтобы День разоружения не превратился в цирк самооправдания и снятия с себя вины", — пишет правая El Mundo.

Реакция умеренно левой El Pais не менее жесткая: "ЭТА оправдывала перед самой собой совершенные ею преступления восстанием ради народа, который никогда не просил ее об этом. Теперь она вручает ему оружие, при помощи которого она сама его и убивала".

Есть ли у баскского сепаратизма будущее?

Вид на город Альмерия в Испании. Архивное фото
© Flickr/ nainenn
В Испании обнаружили тайник со взрывчатыми веществами террористов ЭТА
В разговоре с РИА Новости Дмитрий Абзалов высказал мнение, что хотя сепаратистские настроения отчасти сохраняются в Стране Басков, но их практическая реализация затруднена в силу установившегося в регионе политико-правового тупика: "ЭТА исторически вела борьбу за выход из Испании, но не из Европы. Выйти из-под власти Мадрида, оставшись в ЕС, баски не возражали бы и сегодня. Проблема заключается в том, что подобной возможности у них нет".

По оценке эксперта, из всех стран ЕС Испания, наряду с Польшей, приобрела от членства в объединении наибольшую выгоду. "Страна Басков получает дотации от Брюсселя, существенно выигрывает от безвизового режима, критически необходимого для местной туристической индустрии. Ставить все это под риск в регионе никто не хочет. Отделиться от Испании, оставшись в ЕС, возможно лишь на бумаге. Чтобы понять, насколько трудно было бы осуществить это на практике, достаточно обратиться к примеру Brexit, переговоры по которому затягиваются на годы", — указывает эксперт.

Возможно, на ослабление баскского сепаратизма работают и центростремительные факторы, характерные для экономики самой Испании. Тогда как Каталония, стремящаяся к независимости, является регионом-донором, Страна Басков погрязла в бюджетном дефиците и получает существенные денежные вливания из Мадрида. И зачем тогда нужна борьба за выход из Испании?

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