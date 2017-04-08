Последняя герилья Европы: баскская ЭТА складывает оружие

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Последняя вооруженная сепаратистская группировка Западной Европы — баскская ЭТА, что означает "Страна Басков и свобода", — 8 апреля сложила оружие, которое через руки посредников будет передано властям Франции и Испании. В течение почти шести десятилетий национал-радикалы вели борьбу за провозглашение независимости своего региона, не брезгуя ради этого террористическими средствами. В жертву несостоявшемуся самоопределению принесли жизни 800 человек — главным образом правоохранителей и сотрудников органов местного самоуправления.

Последний террористический акт ЭТА состоялся в 2010 году, когда был застрелен полицейский. В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что независимость Страны Басков имеет "туманные перспективы", поскольку идея утратила поддержку большинства жителей региона.

Больше не любят ЭТА

Свой путь группировка начинает в 1959 году и позиционирует себя как "антифашистское сопротивление" диктатуре Франсиско Франко. Тогда ЭТА действительно пользовалась популярностью: каудильо запрещал использование баскского языка, его политика была открыто репрессивной по отношению к баскам, многие из которых во время Гражданской войны в Испании воевали на стороне республиканцев. В 1973 году бойцы ЭТА совершили свою самую известную акцию — взорвали адмирала Луиса Бланко, который считался преемником испанского диктатора.

После смерти Франко и либерализации общественной жизни боевики ЭТА утрачивают былую популярность и ореол борцов за свободу, взамен которого получают клеймо террористов. По мере развития демократических институтов Страна Басков приобрела все большую автономию, затронувшую в том числе сферу образования. В наши дни регион обладает собственным парламентом, правительством и полицией — только своего места в этих структурах власти радикальные националисты найти не смогли.

Моральный надлом ЭТА стал очевиден в 1997 году, когда террористическая организация в ответ на неисполнение своих требований (речь шла о широкомасштабной амнистии) расправилась с захваченным ею заложником — инструктором по вождению Мигелем Анхелем Бланко. В Испании, возмущенной убийством невиновного, состоялись массовые акции протеста. Волна негодования дала о себе знать и в Стране Басков. Участники ЭТА неожиданно для себя обнаружили, что не пользуются поддержкой в собственном доме.

Упадок национал-сепаратистской герильи в Пиренеях стал особенно ощутим в течение последнего десятилетия, последовавшего за поражением националистов на местных выборах 2009 года. Участники ЭТА столкнулись с тем, что привычный для них способ борьбы — террористический — перестает пользоваться поддержкой их соотечественников. Дмитрий Абзалов полагает, что свою роль в этом сыграло развитие туристической индустрии. Акты устрашения на этом фоне вошли в противоречие с интересами малого бизнеса, всерьез рассчитывающего на приток приезжих.

Нулевые стали для национал-радикалов временем уступок. Террористическая группировка время от времени заявляла о прекращении огня и совершила лишь несколько вылазок. В 2011 году ЭТА вновь объявила об одностороннем перемирии, которое соблюдается и по сей день.

Они все еще прячут оружие

Решение о прекращении вооруженной борьбы (что не означает, впрочем, автоматического роспуска ЭТА) было принято при посредничестве гуманитарных организаций, сочувствующих левым. В соответствии с разработанным планом, национал-террористы передадут благотворителям адреса схронов с оружием, содержащих 55 пистолетов и 2500 килограммов взрывчатых веществ. Получив информацию, посредники поставят в известность государственные органы Франции и Испании. Одновременно, 8 апреля, во французской Байонне состоится праздник — День разоружения, в ходе которого будут показаны документальные фильмы и состоится концерт за дело мира.

Испанские СМИ, впрочем, сомневаются, что ЭТА обязательно передаст посредникам все имеющееся у нее оружие. Взаимному доверию не способствует и то, что баскские сепаратисты готовы иметь дело прежде всего с французскими властями. Испания, более всего пострадавшая от террора ЭТА, остается в стороне от Дня разоружения.

Потому испанская пресса, как правоцентристская, так и левоцентристская, встретила новость о разоружении ЭТА без воодушевления. "Многие интеллектуалы и участники ассоциаций жертв террора подписали манифест, в котором требуют, чтобы ЭТА завершила свое существование не в обстановке безнаказанности, но в соответствии с законом — представ перед правосудием. Эти люди требуют от властей ясного ответа, чтобы День разоружения не превратился в цирк самооправдания и снятия с себя вины", — пишет правая El Mundo.

Реакция умеренно левой El Pais не менее жесткая: "ЭТА оправдывала перед самой собой совершенные ею преступления восстанием ради народа, который никогда не просил ее об этом. Теперь она вручает ему оружие, при помощи которого она сама его и убивала".

Есть ли у баскского сепаратизма будущее?

В разговоре с РИА Новости Дмитрий Абзалов высказал мнение, что хотя сепаратистские настроения отчасти сохраняются в Стране Басков, но их практическая реализация затруднена в силу установившегося в регионе политико-правового тупика: "ЭТА исторически вела борьбу за выход из Испании, но не из Европы. Выйти из-под власти Мадрида, оставшись в ЕС, баски не возражали бы и сегодня. Проблема заключается в том, что подобной возможности у них нет".

По оценке эксперта, из всех стран ЕС Испания, наряду с Польшей, приобрела от членства в объединении наибольшую выгоду. "Страна Басков получает дотации от Брюсселя, существенно выигрывает от безвизового режима, критически необходимого для местной туристической индустрии. Ставить все это под риск в регионе никто не хочет. Отделиться от Испании, оставшись в ЕС, возможно лишь на бумаге. Чтобы понять, насколько трудно было бы осуществить это на практике, достаточно обратиться к примеру Brexit, переговоры по которому затягиваются на годы", — указывает эксперт.

Возможно, на ослабление баскского сепаратизма работают и центростремительные факторы, характерные для экономики самой Испании. Тогда как Каталония, стремящаяся к независимости, является регионом-донором, Страна Басков погрязла в бюджетном дефиците и получает существенные денежные вливания из Мадрида. И зачем тогда нужна борьба за выход из Испании?