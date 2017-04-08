Последняя герилья Европы: баскская ЭТА складывает оружие

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Последняя вооруженная сепаратистская группировка Западной Европы — баскская ЭТА, что означает "Страна Басков и свобода", — 8 апреля сложила оружие, которое через руки посредников будет передано властям Франции и Испании. В течение почти шести десятилетий национал-радикалы вели борьбу за провозглашение независимости своего региона, не брезгуя ради этого террористическими средствами. В жертву несостоявшемуся самоопределению принесли жизни 800 человек — главным образом правоохранителей и сотрудников органов местного самоуправления.
Последний террористический акт ЭТА состоялся в 2010 году, когда был застрелен полицейский. В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что независимость Страны Басков имеет "туманные перспективы", поскольку идея утратила поддержку большинства жителей региона.
Больше не любят ЭТА
После смерти Франко и либерализации общественной жизни боевики ЭТА утрачивают былую популярность и ореол борцов за свободу, взамен которого получают клеймо террористов. По мере развития демократических институтов Страна Басков приобрела все большую автономию, затронувшую в том числе сферу образования. В наши дни регион обладает собственным парламентом, правительством и полицией — только своего места в этих структурах власти радикальные националисты найти не смогли.
Моральный надлом ЭТА стал очевиден в 1997 году, когда террористическая организация в ответ на неисполнение своих требований (речь шла о широкомасштабной амнистии) расправилась с захваченным ею заложником — инструктором по вождению Мигелем Анхелем Бланко. В Испании, возмущенной убийством невиновного, состоялись массовые акции протеста. Волна негодования дала о себе знать и в Стране Басков. Участники ЭТА неожиданно для себя обнаружили, что не пользуются поддержкой в собственном доме.
Упадок национал-сепаратистской герильи в Пиренеях стал особенно ощутим в течение последнего десятилетия, последовавшего за поражением националистов на местных выборах 2009 года. Участники ЭТА столкнулись с тем, что привычный для них способ борьбы — террористический — перестает пользоваться поддержкой их соотечественников. Дмитрий Абзалов полагает, что свою роль в этом сыграло развитие туристической индустрии. Акты устрашения на этом фоне вошли в противоречие с интересами малого бизнеса, всерьез рассчитывающего на приток приезжих.
Нулевые стали для национал-радикалов временем уступок. Террористическая группировка время от времени заявляла о прекращении огня и совершила лишь несколько вылазок. В 2011 году ЭТА вновь объявила об одностороннем перемирии, которое соблюдается и по сей день.
Они все еще прячут оружие
Испанские СМИ, впрочем, сомневаются, что ЭТА обязательно передаст посредникам все имеющееся у нее оружие. Взаимному доверию не способствует и то, что баскские сепаратисты готовы иметь дело прежде всего с французскими властями. Испания, более всего пострадавшая от террора ЭТА, остается в стороне от Дня разоружения.
Потому испанская пресса, как правоцентристская, так и левоцентристская, встретила новость о разоружении ЭТА без воодушевления. "Многие интеллектуалы и участники ассоциаций жертв террора подписали манифест, в котором требуют, чтобы ЭТА завершила свое существование не в обстановке безнаказанности, но в соответствии с законом — представ перед правосудием. Эти люди требуют от властей ясного ответа, чтобы День разоружения не превратился в цирк самооправдания и снятия с себя вины", — пишет правая El Mundo.
Реакция умеренно левой El Pais не менее жесткая: "ЭТА оправдывала перед самой собой совершенные ею преступления восстанием ради народа, который никогда не просил ее об этом. Теперь она вручает ему оружие, при помощи которого она сама его и убивала".
Есть ли у баскского сепаратизма будущее?
По оценке эксперта, из всех стран ЕС Испания, наряду с Польшей, приобрела от членства в объединении наибольшую выгоду. "Страна Басков получает дотации от Брюсселя, существенно выигрывает от безвизового режима, критически необходимого для местной туристической индустрии. Ставить все это под риск в регионе никто не хочет. Отделиться от Испании, оставшись в ЕС, возможно лишь на бумаге. Чтобы понять, насколько трудно было бы осуществить это на практике, достаточно обратиться к примеру Brexit, переговоры по которому затягиваются на годы", — указывает эксперт.
Возможно, на ослабление баскского сепаратизма работают и центростремительные факторы, характерные для экономики самой Испании. Тогда как Каталония, стремящаяся к независимости, является регионом-донором, Страна Басков погрязла в бюджетном дефиците и получает существенные денежные вливания из Мадрида. И зачем тогда нужна борьба за выход из Испании?