Киевский суд вынес приговор экс-бойцам "Торнадо"

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева приговорил восемь бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четырем дали условные сроки, сообщил в пятницу главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
"Объявлен приговор экс-милиционерам роты "Торнадо", которые пытали гражданских лиц", — написал Матиос на своей странице в Facebook.
Еще четверо бойцов получили условные сроки — пять лет с отсрочкой на два года получили Андрей Демчук, Роман Иваш, Никита Свиридовский и Юрий Шевченко (у него отсрочка на три года).
Бойцов "Торнадо" обвиняли в совершении преступлений на территории Луганской области в декабре 2014-го — июне 2015 года: в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти, "отжатии" автомобилей. В июне 2015 года ряд бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, задержали. В июле того же года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".
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