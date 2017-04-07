Трамп заявил, что сильная Америка – это благо для всего мира

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своем недельном послании к американцам, что, формируя военные и экономические союзы, он будет стремиться сделать страну сильнее, ведь сильная Америка – это благо для всего мира.

"В вопросах и экономических, и военных мы понимаем, что сильная Америка – в интересах всего мира. Именно поэтому столь важно, чтобы при усилении международного партнерства мы гарантировали, что эти партнерства давали реальные результаты американцам", — приводит Белый дом слова Трампа.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.