Появилось видео с грузовиком, врезающимся в толпу людей в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Норвежский телеканал VGTV опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей теракт в Стокгольме.

На записи видно, как люди в панике бегут по улице, пытаясь найти укрытие, и через секунду мимо них проносится грузовик.

В пятницу днем в Стокгольме неизвестный на грузовом автомобиле выехал на одну из центральных пешеходных улиц и начал давить людей. Машину, принадлежащую пивоваренной компании, он угнал во время остановки, когда водитель занимался разгрузкой товара.

Полиция расследует происшествие как теракт. Его жертвами стали четыре человека, пятнадцать пострадали. Подозреваемый задержан.