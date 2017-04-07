Полиция расследует дело о грузовике в Стокгольме как теракт

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма расследует дело о наезде грузовика на толпу в центре столицы как теракт, сообщает шведская газета Expressen.

"Начато предварительное следствие по подозрению в совершении террористического преступления", — пишет издание.

Полиция распространила фотографии подозреваемого и пытается его задержать. Сообщается, что полиция допрашивает двух человек, которые могут быть связаны с делом.

По данным полиции, сообщение о грузовике поступило в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости он начал давить людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

Точное число пострадавших в полиции пока не сообщают и предлагают дождаться данных медиков. По данным СМИ, погибли трое и получили травмы восемь человек.