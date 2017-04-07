Медики назвали число пострадавших при теракте в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Один человек скончался в больнице и 15 госпитализированы в результате наезда грузовика в центральном Стокгольме, сообщил главный врач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт Радио Швеции.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости протаранил гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о трех погибших и 8 пострадавших.

"Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти – серьезные. Один человек скончался в больнице", — сказал он.