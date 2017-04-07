Посольство США в Москве предупредило о росте антиамериканских настроений

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство США в Москве опубликовало рекомендации американским гражданам, находящимся в России, предупредив их о риске усиления антиамериканских настроений.

По мнению дипломатов, "в политическом климате, существующем в России в настоящий момент", растет вероятность проведения крупных демонстраций и проявлений враждебности. Американцам рекомендуется быть бдительными, вести себя сдержанно, всегда иметь при себе средства связи и документы, которые необходимо предъявлять по требованию сотрудников российских правоохранительных органов.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе возле города Хомс в качестве ответа на применение химического оружия в провинции Идлиб, в котором американская сторона обвинила правительство Сирии. Президент России Владимир Путин назвал эти действия США агрессией против суверенного государства, которая нанесла существенный урон отношениям Москвы и Вашингтона.