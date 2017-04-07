Боевики ИГ* применили против мирного населения в Мосуле отравляющий газ

МОСУЛ, 7 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в пятницу обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом, заявил РИА Новости глава городского муниципалитета Абдель Саттар аль-Хабу.

"ДАИШ сегодня использовал снаряды с боевым отравляющим газом, хлором, против мирных жителей и правительственных сил, находящихся в уже освобожденных районах Ярмук и Матахин", — сказал чиновник.

По его словам, пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов.

В минувшем месяце радикалы ИГ, по данным курдского телеканала Rudaw, во время боев в центре Мосула применили против правительственных сил отравляющий газ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в иракском Мосуле химического оружия. Согласно заявлению, пациенты поступили для лечения 1 марта в больницу города Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака. У больных отмечаются респираторные симптомы и образование волдырей, у четверых — симптомы воздействия отравляющего вещества кожно-нарывного действия.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в российском военном ведомстве удивлены "прохладным" отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к применению террористами ИГ химоружия в иракском Мосуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.