Трамп отметил прогресс в отношениях с Китаем

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил "огромный прогресс" в отношениях с Китаем.

"Мы добились огромного прогресса в отношениях с Китаем", — сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во Флориде, говорится в рассылке для прессы Белого дома.

Американский лидер также выразил надежду на то, что "в будущем многие серьезные проблемы (в отношениях с Пекином) будут решены".

Как отметили журналисты, Трамп проигнорировал вопросы по поводу возможных действий в отношении КНДР.