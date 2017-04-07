С начала года в ДНР погибли 100 человек

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Пять человек погибли в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, с начала года погибли 100 человек, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 31 марта по 6 апреля на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов получил 21 человек, из которых 11 мирные жители. За этот же период погибли пять человек, из которых один гражданский", — сообщил представитель ведомства.

Также в аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года на территории ДНР погибли 100 человек, ранения получили 197.

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