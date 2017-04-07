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В мире

Основной свидетель по делу о путче в Черногории отказался от показаний

17:1207.04.2017
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Зарубежные страны. Черногория. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Один из главных свидетелей по делу о подготовке путча на прошедших парламентских выборах в Черногории — Мирко Велимирович — письменно заявил, что данные им признательные показания "сконструированы Специальной прокуратурой" и подписаны им под давлением, сообщил оппозиционный Демократический фронт (ДФ).

Вид на Котор, Черногория. Архивное фото
© Fotolia/ Vlada Zhikhareva
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Высший суд в Подгорице в начале декабря утвердил соглашение о признании вины между Специальной прокуратурой и обвиняемым в участии в подготовке путча Мирко Велимировичем. Сообщалось, что Велимирович проинформировал прокуратуру Черногории, что на выборах 16 октября якобы готовился вооруженный переворот, а потом и передал детальный план действий предполагаемой преступной группы и сознался, что сам вербовал людей для участия в насильственных акциях.

Функционер оппозиционного Демократического фронта Предраг Булатович озвучил на партийной конференции вечером в четверг письменное заявление, подписанное осужденным в присутствии адвоката и заверенное в суде сербского города Нови-Пазар 16 января 2017 года. В тексте Велимирович утверждает, что "конструкция так называемого признания, которое упоминается в приговоре суда, составлена Специальной прокуратурой" и что он его подписал, не читая.

"Не хочу ложными показаниями вызвать страдания и потерю свободы кого бы то ни было. Хочу успокоить свою совесть сообщением правды о событиях октября 2016 года… У нас не было планов совершать насилие по отношению к гражданам Черногории, их политическим или государственным представителям или полиции, или захватить власть насильственными средствами", — цитирует ДФ Велимировича.

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Он подчеркнул, что "подписал бы что угодно под угрозой свободе людей, которые ему верили".

"А тем более показания, значение которых видим сейчас. Никогда я не договаривался ни с одним человеком по фамилии Синджелич, который упоминается в тексте приговора, в связи с вооруженным нападением на Черногорию… Кроме кратких сообщений, которые ранее читал в прессе и видел по ТВ, я ничего не знал о генерале Братиславе Дикиче и лично с ним не знаком", — говорится в обнародованном заявлении.

Ранее спецпрокуратура предоставила СМИ Черногории выдержки из показаний Велимировича, где он сообщал, что собирал участников для будущих беспорядков и получил от другого обвиняемого, сербского националиста Александра Синджелича, 30 тысяч евро на покупку автоматического оружия для проведения путча, которое приобрел, а затем "разобрал и выбросил в озеро".

На основания данного признания и соглашения со следствием Велимирович был в декабре приговорен к шести месяцам условного срока за "создание преступной группы", при том что будет и дальше сотрудничать со следствием и давать показания против бывших соратников. Его отказ от показаний уже вызвал реакцию Специальной прокуратуры.

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото
© AP Photo/ Risto Bozovic
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"Суд утвердил, что осужденный Мирко Велимирович сознательно и добровольно признался в совершении преступления, в котором обвинялся, что признание соответствует представленным по делу доказательствам, что он полностью осознавал последствия заключенного соглашения, особенно того, что отказывается от права на судебный процесс и права на обжалование решения суда, принятого на основании соглашения", — сообщила на своем официальном сайте спецпрокуратура Черногории.

Надзорный орган добавил, что последовавшее заявление Велимировича о конструировании признания спецпрокуратурой "может только означать давление на него со стороны лиц, против которых процесс не окончен, точнее структур, которые стоят за ними".

В день голосования в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Анание Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

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