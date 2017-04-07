Источник: Россия, ФРГ и Франция призвали Киев развести силы в Донбассе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия, ФРГ и Франция на встрече в Минске призвали Киев обеспечить 7 апреля разведение сил в Донбассе, сообщил РИА Новости директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, знакомый с ходом встречи.

В четверг в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Со стороны России, Германии и Франции было выражено недоумение по поводу отказа Украины от разведения сторон на участке в районе станицы Луганская. Оно было запланировано на день встречи. На вопрос немецкой и французских делегаций почему разведение не состоялось, украинская сторона сослалась на то, что 2 апреля на этом участке была зафиксирована перестрелка. Присутствовавший на переговорах представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опроверг это утверждение. Таким образом украинская делегация была уличена во лжи. Выяснилось, что СММ зафиксировала последний выстрел на данном участке 31 марта. В связи с этим Россия, Германия и Франция в очередной раз призвали Украину исполнить решения Берлинского саммита глав государств "нормандской четверки" состоявшегося 19 октября 2016 года и обеспечить разведение сил сегодня 7 апреля", — сказал он.

Как отметил Чеснаков, "вчерашняя встреча еще раз продемонстрировала, что Украина не стесняясь манипулирует фактами и фальсифицирует данные по режиму прекращения огня. Украина просто не хочет разведения сил поскольку радикальные националисты называют это "отступлением", а Порошенко откровенно их побаивается".

"Нормандский формат" по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. В "нормандскую четверку" вошли Россия, Германия, Франция и Украина.