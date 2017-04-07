В Мосуле уничтожили предполагаемого россиянина, отвечавшего в ИГ* за нефть

МОСУЛ, 7 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики ликвидировали в Мосуле члена террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), известного по прозвищу Абу Мария ар-Руси и курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов, и считают, что он может быть россиянином, заявили в пятницу в федеральной полиции Ирака.

По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, Абу Мария и еще 11 находившихся с ним террористов были уничтожены в ходе ударов с дронов по командному пункту радикалов в западной части Мосула.

Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, подчеркивая, однако, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Во вторник в федеральной полиции заявили о ликвидации в Мосуле одного из военных командиров террористов, известного по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси — предположительно, гражданина РФ.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России