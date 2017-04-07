СМИ: при наезде грузовика на толпу в Стокгольме погибли три человека

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает Радио Швеции со ссылкой на свидетеля происшествия.

Breaking: Swedish media reporting eyewitness accounts of #Stockholm. Headline: "Truck driving straight into the crowd" pic.twitter.com/ewdM3L9MPi — Ross Kempsell (@rosskempsell) 7 апреля 2017 г.

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По его словам, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости.

Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов, сообщает Радио Швеции.

Как сообщает шведская газета "Астонбладет", место происшествия оцеплено полицией, среди людей паника.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Как сообщает агентство ТТ, полиция просит людей покинуть место происшествия. Там уже находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи.