Сняли с паузы: украинские радикалы против банковской системы

Захар Виноградов, обозреватель
В четверг, 6 апреля, радикалы из украинской партии "Национальный корпус" сообщили, что после 10 апреля "физически остановят деятельность российских банков на территории Украины". Оказывается, пауза, наступившая в их действиях после продажи "Сбербанком России" своих украинских "дочек", была временной. Радикалы готовят продолжение.
"Хлопцы развлекаются"
Сами радикалы объяснили свои действия в обращении на сайте партии. По их словам, "россияне под покровительством руководства НБУ в лице Гонтаревой воспользовались этой передышкой, чтобы переложить деньги из одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую дочку "Сбербанка России" под контролем российского бизнеса. Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и глава НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине", — говорится в обращении радикалов к населению.
Глава Нацбанка заявила, что во время акции радикалов обратилась в Национальную полицию, однако правоохранители так и не приехали по ее вызову. Фактически она осталась одна против группы молодых националистов, которая, по ее словам, состояла из 20 человек. По этому поводу Гонтарева собирается жаловаться.
Вопрос: кому? Людей, которым может пожаловаться на свою горькую долю глава Нацбанка Украины, в стране двое. Первый — президент Петр Порошенко. Однако он сам в свое время "лег" под националистов, когда 15 марта поддержал организованные ими транспортную блокаду Донбасса и блокаду дочек российских финансовых учреждений. Поэтому, скорее всего, он ей скажет что-то вроде: "Терпи, как я терплю".
Поэтому на жалобу Гонатаревой по поводу бездействия Наполиции при попытке нападения на нее радикалов из "Национального корпуса", скорее всего, Аваков скажет примерно следующее: "А что такого? Не обращай внимания. Хлопцы развлекаются".
Гвардейцы министра
Почему украинские власти бездействуют — понятно. Порошенко их опасается. А для Авакова радикалы — его собственные гвардейцы, опираясь на которых, он получает, помимо официальной силы (более 220 тысяч сотрудников МВД), еще и радикальную, идеологически мотивированную и им же вооруженную под видом участия в АТО.
При этом вес Авакова в украинском политическом сообществе связан не с его должностью, а именно с этим преимуществом над остальными политиками страны.
Министр финансов Украины Александр Данилюк уже предупредил, что блокирование украинских "дочек" российских банков может поставить под угрозу стабильность всей банковской системы Украины. Но у радикалов, как они не раз утверждали, есть поддержка среди высших руководителей страны.
Цена украинского национализма
Цену украинского национализма нетрудно подсчитать. После Майдана в связи с выходом из состава Украины Крыма и конфликта на востоке страны Украина уже потеряла пять миллионов человек. Два с половиной миллиона — жители полуострова, еще два с половиной — тех, кто покинул Донбасс, выехав в основном в Россию.
По оценке экономиста Андерса Ослунда, потеря Крыма обошлась Украине в 4% ВВП, а война в Донбассе — в 7%, и еще 3% ВВП Украина потеряла из-за оттока инвестиций. А по данным украинского Госстата, в 2014 году сокращение ВВП составило 7,5%, а в 2015-м — еще 9,9%. Рост ВВП в 2016 году в пределах 1,8% не компенсирует потерь экономики за два предыдущих года.
Помимо этого, Украина потеряла основной рынок сбыта товаров и услуг в России и странах СНГ. С 2014 по 2016 год общее падение экспорта только в Россию составило 80% по сравнению с 2013 годом, или 14 миллиардов долларов.
За три года резко сократился и товарооборот с Казахстаном (на 80%, или два миллиарда долларов) и Белоруссией (на 59%, или 1,3 миллиарда долларов).
Ничего личного, просто борьба за власть
"Понимаешь, сейчас наш главный враг — Порошенко. Когда мы придем к власти, мы быстро восстановим экономику. А сейчас нам нужно просто свалить президента", — объяснил действия своих коллег-националистов источник РИА Новости в националистической среде.
Как радикалы хотят прийти к власти? Они говорят о процедурах, отставках, "импотенции власти". Но если откинуть в сторону словесную шелуху, то становятся понятным, что демократическим путем взять власть на Украине радикалы не могут — у них для этого нет поддержки большинства населения и существенной финансовой поддержки.
Поэтому остается только один путь: раскачивая лодку, создавать в стране ситуацию, когда власть сама упадет им в руки. Или Порошенко введет в стране военный режим с опорой на националистов, или они сами это сделают, но уже без Порошенко.