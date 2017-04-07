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Сняли с паузы: украинские радикалы против банковской системы

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (101)
17:0607.04.2017
0520
Акция украинских радикалов у здания Сбербанка в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Захар Виноградов, обозреватель

В четверг, 6 апреля, радикалы из украинской партии "Национальный корпус"  сообщили, что после 10 апреля "физически остановят деятельность российских банков на территории Украины". Оказывается, пауза, наступившая в их действиях после продажи "Сбербанком России" своих украинских "дочек", была временной. Радикалы готовят продолжение.

"Хлопцы развлекаются"

Центральный офис Сбербанка в Киеве, где была разобрана возведенная радикалами стена из бетонных блоков
© РИА Новости. Стрингер
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Украинский Сбербанк выходит из блокады, но радикалы обещают продолжение
В этот же день, 6 апреля, группа радикалов из "Национального корпуса" разрисовала забор у дома главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и попыталась заблокировать ей выезд на работу. Так они возобновили агрессивные действия после объявленной в конце марта передышки.

Сами радикалы объяснили свои действия в обращении на сайте партии. По их словам, "россияне под покровительством руководства НБУ в лице Гонтаревой воспользовались этой передышкой, чтобы переложить деньги из одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую дочку "Сбербанка России" под контролем российского бизнеса. Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и глава НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине", — говорится в обращении радикалов к населению.

© РИА Новости. Алексей Вовк
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Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото

Глава Нацбанка заявила, что во время акции радикалов обратилась в Национальную полицию, однако правоохранители так и не приехали по ее вызову. Фактически она осталась одна против группы молодых националистов, которая, по ее словам, состояла из 20 человек. По этому поводу Гонтарева собирается жаловаться.

Вопрос: кому? Людей, которым может пожаловаться на свою горькую долю глава Нацбанка Украины, в стране двое. Первый — президент Петр Порошенко. Однако он сам в свое время "лег" под националистов, когда 15 марта поддержал организованные ими транспортную блокаду Донбасса и блокаду дочек российских финансовых учреждений. Поэтому, скорее всего, он ей скажет что-то вроде: "Терпи, как я терплю".

Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Экс-депутат Рады: у акций против Гонтаревой вполне конкретный спонсор
Второй человек, которому непременно надо пожаловаться главе Нацбанка, это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чьи подчиненные проигнорировали вызов Гонтаревой. Но тут та же беда. Заместитель Авакова, занимающийся Национальной полицией, — Вадим Троян. До недавнего времени он был одним из руководителей добровольческого батальона "Азов", из которого и образовался "Национальный корпус" (НК). А еще — он их идеолог и даже когда-то был их тренером по боевой подготовке. Все это хорошо знает Аваков, потому что с Трояном они земляки и Троян начинал свою националистическую деятельность в Харькове, когда Аваков был там губернатором.

Поэтому на жалобу Гонатаревой по поводу бездействия Наполиции при попытке нападения на нее радикалов из "Национального корпуса", скорее всего, Аваков скажет примерно следующее: "А что такого? Не обращай внимания. Хлопцы развлекаются".

Гвардейцы министра

Почему украинские власти бездействуют — понятно. Порошенко их опасается. А для Авакова радикалы — его собственные гвардейцы, опираясь на которых, он получает, помимо официальной силы (более 220 тысяч сотрудников МВД), еще и радикальную, идеологически мотивированную и им же вооруженную под видом участия в АТО.

При этом вес Авакова в украинском политическом сообществе связан не с его должностью, а именно с этим преимуществом над остальными политиками страны.

Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Блокировка "дочек" банков РФ угрожает банковской системе, заявили в Киеве
"Национализм, причем национализм бездумный и агрессивный, — это сейчас самая большая беда Украины. Это главная причина всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, — утверждает бывший премьер Украины Сергей Арбузов. — Если в случае с российскими банками страна может теоретически потерять десятую часть банковской системы, то в целом по экономике мы уже потеряли десятки миллиардов долларов. Это цена разрыва экономических связей с Россией по политическим, а вернее — националистическим соображениям, цена войны в Донбассе, цена отсутствия инвестиций в страну, в которой бал правят радикалы".

Министр финансов Украины Александр Данилюк уже предупредил, что блокирование украинских "дочек" российских банков может поставить под угрозу стабильность всей банковской системы Украины. Но у радикалов, как они не раз утверждали, есть поддержка среди высших руководителей страны.

© РИА Новости. Стрингер
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Министр финансов Украины Александр Данилюк. Архивное фото

Цена украинского национализма 

Цену украинского национализма нетрудно подсчитать. После Майдана в связи с выходом из состава Украины Крыма и конфликта на востоке страны Украина уже потеряла пять миллионов человек. Два с половиной миллиона — жители полуострова, еще два с половиной — тех, кто покинул Донбасс, выехав в основном в Россию.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Потеря предприятий Донбасса пошатнет экономику Украины, считают эксперты
Это те граждане Украины, которые не приняли курс новой украинской власти на отчетливый украинский национализм. Именно эта власть начала гражданскую войну на востоке страны, определив ее как антитеррористическую операцию (АТО).

По оценке экономиста Андерса Ослунда, потеря Крыма обошлась Украине в 4% ВВП, а война в Донбассе — в 7%, и еще 3% ВВП Украина потеряла из-за оттока инвестиций. А по данным украинского Госстата, в 2014 году сокращение ВВП составило 7,5%, а в 2015-м — еще 9,9%. Рост ВВП в 2016 году в пределах 1,8% не компенсирует потерь экономики за два предыдущих года.

Помимо этого, Украина потеряла основной рынок сбыта товаров и услуг в России и странах СНГ. С 2014 по 2016 год общее падение экспорта только в Россию составило 80% по сравнению с 2013 годом, или 14 миллиардов долларов.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo/ Emilio Morenatti
МВФ спрогнозировал, когда экономика Украины достигнет уровня ЕС
Помимо этого, Украина потеряла возможность свободного транзита товаров в страны Средней Азии и Китай через территорию России. По оценке Минэкономразвития Украины, в 2016 году потери от торговых ограничений РФ составили 900 миллионов долларов.

За три года резко сократился и товарооборот с Казахстаном (на 80%, или два миллиарда долларов) и Белоруссией (на 59%, или 1,3 миллиарда долларов).

Ничего личного, просто борьба за власть

"Понимаешь, сейчас наш главный враг — Порошенко. Когда мы придем к власти, мы быстро восстановим экономику. А сейчас нам нужно просто свалить президента", — объяснил действия своих коллег-националистов источник РИА Новости в националистической среде.

Замурованный Сбербанк: протест по-украински
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Члены украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили вход в офис украинской "дочки" Сбербанка бетонными блоками.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В акции приняли участие около сотни человек, пришедших под флагами "Национального корпуса" и запрещенной в России организации "Правый сектор".
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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На фасаде офиса банка радикалы написали "rusbank".
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Таким образом активисты добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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После того, как радикалы "заложили" вход в здание, они зажгли множество файеров.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Участникам акции регулярно подвозили бетонные блоки и цемент из строительного магазина.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В момент акции работа отделения банка в целях безопасности была приостановлена.
Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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У офиса банка на протяжении всей акции дежурили несколько полицейских машин.
Члены украинской партии Национальный корпус у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Однако сотрудники правопорядка вмешиваться в происходящее не стали, пояснив, что акция идет без каких-либо происшествий.
Представители Гражданского корпуса, созданного на базе Азова, замуровывают вход в отделение дочки российского Сбербанка в Киеве, Украина. 13 марта 2017
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Сотрудники банка обратились с заявлением по поводу инцидента в правоохранительные органы.
Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Радикалы пообещали оставаться возле центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка и следить за тем, чтобы их стена не была разрушена.
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Как радикалы хотят прийти к власти? Они говорят о процедурах, отставках, "импотенции власти". Но если откинуть в сторону словесную шелуху, то становятся понятным, что демократическим путем взять власть на Украине радикалы не могут — у них для этого нет поддержки большинства населения и существенной финансовой поддержки.

Поэтому остается только один путь: раскачивая лодку, создавать в стране ситуацию, когда власть сама упадет им в руки. Или Порошенко введет в стране военный режим с опорой на националистов, или они сами это сделают, но уже без Порошенко.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок
© РИА Новости. Стрингер
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Мнение: в Киеве попытаются смягчить санкции в отношении "дочек" банков РФ
Понимает ли этот расклад украинское общество? Да, понимает, но объединиться против украинских вооруженных радикалов не может. Или не хочет, потому что боится их. Между тем, как считает Сергей Арбузов, "проблему перешедшего все рамки национализма обязательно придется решать той власти, которая придет на смену нынешнему режиму в Киеве. Ведь без решения этого вопроса говорить о выходе из кризиса и стабильном экономическом росте бессмысленно".

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